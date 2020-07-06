Каталонская "Барселона" 5 июля одержала первую победу за три матча чемпионате Испании. В 34 туре каталонцы разгромили "Вильярреал".

Вильярреал – Барселона 1:4

Голы: Морено, 14 – Торрес, 3 (авт), Суарес, 20 Гризманн, 45, Фати, 86

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"Барселона", которая предыдущие два матча сыграла вничью, быстро взялась за дело в игре с "желтой субмариной", пишет 24 канал.

Уже на 3-й минуте игры мяч побывал в сетке ворот Асенхо. После прострела с фланга Гризманн пытался переправить мяч в ворота хозяев пяткой.

Французу помог защитник "Вильярреала" Торрес и отправил мяч в собственные ворота.

Каталонский клуб контролировал игру, но был чувствителен к контратакам. На 14 минуте одна из таких стала роковой. После того, как Алькасер избежал офсайда, он развернул стремительную атаку.

Удар Касорлы голкипер "Барселоны" парировал, но Морено расстрелял тер Штегена с близкого расстояния – 1:1.

Через шесть минут натиск "Барселоны" завершился шедевром Луиса Суареса. Уругвайский нападающий закрутил издалека точно в "девятку". А гол в раздевалку положил Гризманн.

Антуан воспользовался остроумным пасом Месси и забросил Асенхо за шиворот.

Четвертый мяч "Барселона" провела в конце игры. Бриллиант каталонцев Фати легко сместился с левого фланга в центр и прокатил мяч низом мимо голкипера.

4:1 – важная победа "Барселоны". За четыре тура до окончания чемпионата "Барселона" проигрывает лидеру "Реала" 4 очка.

Вильярреал – Барселона: видеообзор матча

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