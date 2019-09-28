"Вильярреал" уничтожил "Бетис" и обошел "Барселону" в турнирной таблице: результаты тура Ла Лиги

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Ла Лига: результаты матчей и видео голов 7 тура
Ла Лига: результаты матчей и видео голов 7 тура

С 27 по 29 сентября в Испании продлится седьмой тур Ла Лиги. С результатами всех матчей чемпионата Испании можно ознакомиться в материале Спорт24.

Вильярреал – Бетис 5:1
Голы: Токо Екамби, 39, 76, Касорла, 68 (пен.), Морено, 90+2, Чиквеезе, 90+4 – Эмерсон, 48

Результаты предыдущего тура: "Севилья" проиграла аутсайдеру, "Реал" вышел в лидеры

Самым результативным игроком встречи стал камерунский нападающий хозяев Карл Токо Екамби, на счету которого первый и третий гол "Вильярреала".

Еще по разу забили форвард гостей Эмерсон и Санти Касорла (с пенальти), а нападающий Жерар Морено и хавбек Самуэль Чуквуезе довели счет до разгромного своими голами уже в компенсированное время.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Ла Лига
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