Виндиш неожиданно выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону, Пидручный – 10-й

В Швеции мужским масс-стартом завершился чемпионат мира по биатлону. В последней гонке сенсационную победу одержал итальянец Доминик Виндиш.

До последней стрельбы в гонке лидировал россиянин Евгений Гараничев и Иоганнес Бё. Однако на последней стойке Евгений заработал четыре штрафных круга, а Бе – аж 5. Таким образом Виндиш воспользовался ошибками соперников и, отстрелявшись на ноль, выиграл гонку.

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Incredible double for @Fisiofficial as after Wierer, Dominik Windisch takes the men's mass start! He can barely believe it! #2019Ostersund pic.twitter.com/Z4A0qJeMm4 — IBU World Cup (@IBU_WC) 17 марта 2019 г.

Второе место на последних метрах дистанции завоевал француз Антонен Гигонна. Он опередил австрийца Юлиана Эбергарда на секунду.

Украинец Дмитрий Пидручный в течение всей гонки держался в группе лидеров, однако на последней стрельбе допустил два промаха и не сумел побороться за награды – 10-е место.

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