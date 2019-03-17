Виндиш неожиданно выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону, Пидручный – 10-й

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Доминик Виндиш
Доминик Виндиш / twitter.com/Coninews

В Швеции мужским масс-стартом завершился чемпионат мира по биатлону. В последней гонке сенсационную победу одержал итальянец Доминик Виндиш.

До последней стрельбы в гонке лидировал россиянин Евгений Гараничев и Иоганнес Бё. Однако на последней стойке Евгений заработал четыре штрафных круга, а Бе – аж 5. Таким образом Виндиш воспользовался ошибками соперников и, отстрелявшись на ноль, выиграл гонку.

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Второе место на последних метрах дистанции завоевал француз Антонен Гигонна. Он опередил австрийца Юлиана Эбергарда на секунду.

Украинец Дмитрий Пидручный в течение всей гонки держался в группе лидеров, однако на последней стрельбе допустил два промаха и не сумел побороться за награды – 10-е место.

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Теги: Спорт Новости Спорта Дмитрий Пидручный Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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