Виртуальные футбольные фанаты со всего мира посетили полуфинал Кубка Беларуси: видео

Матчи полуфинала Кубка Беларуси неожиданно посетили виртуальные болельщики со всего мира. Теперь о футболе в Беларуси знают по всей планете.

Все футбольные чемпионаты временно остановлены из-за пандемии коронавируса. Единственная страна, в которой проходят поединки – Беларусь.

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В брестском "Динамо" придумали забавный способ, чтобы люди из других стран смогли посетить матч при помощи виртуальных билетов. Минимальная цена такого билета стартовала с 25 долларов, что в пять раз превышает стандартную цену. Самый дорогой билет стоил 86 долларов.

Всем покупателям были направлены предматчевые журналы и билеты, также фанатам дали 10-процентную скидку на атрибутику, а все фото и видео отчеты с посещения игры болельщики могли найти на своей электронной почте. Болельщики до последнего не знали, как именно они будут размещены на трибунах местного стадиона.

До начала матча на трибунах можно было увидеть манекены, одетые в футболки разных футбольных клубов планеты. Скорее всего, предпочтения покупателей согласовали перед матчем. А еще на манекенах были приклеены фото с лицом того болельщика, который купил виртуальный билет.

Виртуальные болельщики на трибунах полуфинального поединка / Твиттер "Динамо-Брест"

На матче было более 30 таких болельщиков из Украины. Всего игру посетили 813 реальных болельщиков.

Продажа таких виртуальных билетов создана для помощи борьбы с коронавирусом. Часть средств будет направлена, чтобы помочь стране бороться с вирусом. В "Динамо" уже сегодня в продажу поступят билеты на матч чемпионата против "Ислочи".



Фанаты со всего мира / Твиттер "Динамо-Брест"

"Динамовцы" победили со счетом 2:0. Отличились результативными действиями украинские футболисты. Гол в активе Александра Нойка. Ассистом отличился Артем Милевский. За брестчан дебютировал 32-летний украинский защитник Евгений Хачериди.

Первые виртуальные болельщики на матче "Динамо-Брест" – "Шахтер" (Солигорск)

В белорусском первенстве сыграно три тура, следующий должен состояться 10-13 апреля.

По состоянию на утро, 9 апреля, в Беларуси зафиксировано 1066 случаев заражения коронавирусом, из них 77 человек выздоровели и 13 человек умерли.

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