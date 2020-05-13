24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Братья Кличко могут одновременно вернуться в бокс

- Читати новину українською
Виталий и Владимир Кличко
Виталий и Владимир Кличко / Getty Images

Выдающиеся украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко могут стать участниками турнира легенд мирового бокса в формате "Супершестерки", который предложил организовать известный американский боец Оливер Маккол.

На ринг также могут выйти Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Дэвид Хэй. Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Смотрите также Известный эксперт рассказал, почему Кличко возобновит карьеру боксера

55-летний Маккол, который нокаутировал самого британца Леннокса Льюиса, свой последний поединок на профессиональном ринге провел в мае прошлого года, победив мексиканца Уго Ломели. Американец выдвинул идею организации турнира, комментируя возможное возвращение в ринг своего знаменитого соотечественника Майка Тайсона.

По словам Маккола, он не думает, что "Железный Майк" захочет с ним выйти в ринг, предложив в свою очередь организовать турнир в формате "Супершестерки".

Напомним, ранее о своем возвращении в ринг объявили Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. А слухи о возвращении Владимира Кличко на ринг уже ходят больше года.

Что известно о возвращении Кличко

  • Последний бой на профессиональном ринге Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Джошуа Три года назад Энтони Джошуа нокаутировал Кличко в драматическом бою: видео в зрелищном поединке.
  • Летом 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры.
  • После этого появлялось много слухов якобы Кличко планирует вернуться в ринг.
  • Больше всего дискуссии велись после того, как появилась информация, якобы платформа DAZN подготовили солидный контракт для Владимира.
  • В то же время Кличко пытается уклоняться от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.
  • Владимир говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Виталий Кличко Дэвид Хэй Владимир Кличко Бокс Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Народный депутат хочет стать судьей в противостоянии Усика с хейтерами: фото
сегодня , 12:47 Народный депутат хочет стать судьей в противостоянии Усика с хейтерами: фото
Юрій Семенюк
Усик – это хайп, немного "ваты", деньги и отсутствие здравого смысла
сегодня , 12:00 Усик – это хайп, немного "ваты", деньги и отсутствие здравого смысла
Станіслав Безушко
Легендарный футболист "Динамо" станет отцом в 70 лет
12 мая , 21:36 Легендарный футболист "Динамо" станет отцом в 70 лет
Юрій Семенюк