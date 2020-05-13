Братья Кличко могут одновременно вернуться в бокс

Выдающиеся украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко могут стать участниками турнира легенд мирового бокса в формате "Супершестерки", который предложил организовать известный американский боец Оливер Маккол.

На ринг также могут выйти Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Дэвид Хэй. Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Смотрите также Известный эксперт рассказал, почему Кличко возобновит карьеру боксера

55-летний Маккол, который нокаутировал самого британца Леннокса Льюиса, свой последний поединок на профессиональном ринге провел в мае прошлого года, победив мексиканца Уго Ломели. Американец выдвинул идею организации турнира, комментируя возможное возвращение в ринг своего знаменитого соотечественника Майка Тайсона.

По словам Маккола, он не думает, что "Железный Майк" захочет с ним выйти в ринг, предложив в свою очередь организовать турнир в формате "Супершестерки".

Напомним, ранее о своем возвращении в ринг объявили Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. А слухи о возвращении Владимира Кличко на ринг уже ходят больше года.

Что известно о возвращении Кличко

Последний бой на профессиональном ринге Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Джошуа Три года назад Энтони Джошуа нокаутировал Кличко в драматическом бою: видео в зрелищном поединке.

Летом 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры.

После этого появлялось много слухов якобы Кличко планирует вернуться в ринг.

Больше всего дискуссии велись после того, как появилась информация, якобы платформа DAZN подготовили солидный контракт для Владимира.

В то же время Кличко пытается уклоняться от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.

Владимир говорил, что готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24