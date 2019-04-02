Виталий Кличко намерен преодолеть впечатляющее расстояние на велосипеде: видео

Мэр Киева и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко начал тренировки на велосипеде.

Кличко-старший поделился на своей странице в Facebook позитивным видео после тренировки, а также озвучил свои планы на велосезон.

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"5 тысяч километров в этом году на велосипеде у меня будет", - отметил Кличко в видео.

Ранее 24 канал писал, что мэр украинской столицы Виталий Кличко 31 марта голосовал на президентских выборах на участке в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, куда также приехал на велосипеде.

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