Виталий Кличко назвал оптимальный вес Александра Усика для победы в супертяжелом весе

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе. И активно набирает массу. Мэр Киева и вечный чемпион WBC Виталий Кличко назвал оптимальный вес, с которым следует боксировать Усику.

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По словам Виталия Кличко, Усику важно сохранить скорость. А также увеличить силу своих ударов.

"У Саши не так много побед нокаутом. Но если он будет выходить против Джошуа и других чемпионов, скорость очень важна. Но необходима и сила удара. И Александру нужно ни в коем случае не потерять скорость, но и нарастить силу удара. Потому что в супертяжах боксеры редко проходят все 12 раундов. Чтобы сохранить скорость и силу удара, Усик должен весить 105-107 кг, не больше", – заявил Виталий Кличко.

Стоит добавить, что Усик назвал свой оптимальный вес, с которым он планирует боксировать. И он отличается от того, который назвал Виталий Кличко.

Весовые категории в боксе

Вес каждого боксера не должен превышать верхнего предела. Хэвивейт (Heavyweight) – тяжелая весовая категория – свыше 90,72 килограмма (200 фунтов). Крузервейт (Cruiserweight) – первый тяжелый вес – до 90,72 килограмма.



Чтобы стать абсолютным чемпионом мира, надо обладать чемпионским поясам в своей весовой категории по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Такими поясами владел Александр Усик в первом тяжелом весе. Но после перехода в тяжелую весовую категорию и отказа от защиты своих титулов в крузервейте, он потерял титул абсолютного чемпиона мира.