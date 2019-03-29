Виталий Кличко неожиданно прокомментировал возвращение брата в бокс

Мэр Киева, а в прошлом известный боксер Виталий Кличко высказал свое мнение относительно возвращения в профессиональный бокс своего младшего брата Владимира.

Виталий Кличко, который награжден званием "вечный" чемпион мира по версии WBC, заявил, что поддержит любое решение своего брата Владимира.

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Однако, по словам Виталия, он не поддержит брата, если возврат будет ради заработка.

Владимир не должен никому и ничего доказывать. Он долго был на вершине бокса. Если он примет решение снова бороться, если захочет снова пройти через муки подготовки, то получит мою полную поддержку. Но он не должен возвращаться на ринг за деньгами. Он и так является успешным бизнесменом после завершения карьеры,

– цитирует Виталия Кличко Xsport со ссылкой на немецкое издание Bild.

Как известно, стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг. Боксер заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Владимир Кличко возвращается на ринг: смотрите видео

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