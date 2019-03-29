Виталий Кличко неожиданно прокомментировал возвращение брата в бокс

99 Читати новину українською
Братья Кличко
Братья Кличко / espreso.tv

Мэр Киева, а в прошлом известный боксер Виталий Кличко высказал свое мнение относительно возвращения в профессиональный бокс своего младшего брата Владимира.

Виталий Кличко, который награжден званием "вечный" чемпион мира по версии WBC, заявил, что поддержит любое решение своего брата Владимира.

Читайте также: Возвращение Кличко: промоутер назвал самую большую проблему

Однако, по словам Виталия, он не поддержит брата, если возврат будет ради заработка.

Владимир не должен никому и ничего доказывать. Он долго был на вершине бокса. Если он примет решение снова бороться, если захочет снова пройти через муки подготовки, то получит мою полную поддержку. Но он не должен возвращаться на ринг за деньгами. Он и так является успешным бизнесменом после завершения карьеры,
– цитирует Виталия Кличко Xsport со ссылкой на немецкое издание Bild.

Как известно, стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг. Боксер заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Владимир Кличко возвращается на ринг: смотрите видео

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Голосуй не "по приколу": кто получил бонусы от заявления Вакарчука
сегодня
1549
Теги: Спорт Новости Спорта Владимир Кличко Виталий Кличко Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Федерер продемонстрировал невероятную реакцию и выиграл сумасшедший розыгрыш: видео
сегодня 16:52 Федерер продемонстрировал невероятную реакцию и выиграл сумасшедший розыгрыш: видео
22
Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
27 марта 14:02 Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
Станіслав Безушко 306
Телеканалы "Футбол 1/2" будут официально транслировать другую европейскую лигу вместо АПЛ
сегодня 15:28 Телеканалы "Футбол 1/2" будут официально транслировать другую европейскую лигу вместо АПЛ
263
Игрок "Манчестер Юнайтед" взорвал сеть забавным фото с новым тренером
сегодня 11:17 Игрок "Манчестер Юнайтед" взорвал сеть забавным фото с новым тренером
54
Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ
28 марта 19:31 Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ
14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук