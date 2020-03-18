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Виталий Кличко показал странный способ, как мыть руки во время пандемии коронавируса – видео

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Мэр Киева Виталий Кличко показал, как правильно мыть руки во время пандемии коронавируса в мире.

Кличко советует выходить на улицу в боксерских перчатках, а после этого помыть их и руки мылом. Видео боксер опубликовал в своем Instagram.

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Виталий Кличко показал, как правильно мыть руки: смотрите видео

Ранее украинский боксер Александр Усик дал несколько советов, как правильно бороться с вирусами. Усик поделился интересным рецептом, в который входит свежий воздух, объятия и хлорка.

Коронавирус в Украине: главное

  • По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.
  • В Украине 12 марта ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
  • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Будут работать только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Коронавирус в Украине Спорт Коронавирус Covid-19 Здоровье Бокс Виталий Кличко
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