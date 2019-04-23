Виталий Кличко пообещал провести бой Усика на НСК "Олимпийский"

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения боя Александра Усика (16-0, 12 КО) в Украине.

Виталий Кличко признался, что в будущем собирается организовать бой Александра Усика на стадионе НСК "Олимпийский".

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Имеет ли Усик шанс провести бой в Украине? Нет ничего невозможного. Если Александр будет сражаться в супертяжеловесах, первый титульный бой, с большой долей вероятности, будет за границей, это требование чемпиона и телевидения. Но мы сделаем, чтобы защита состоялась в Украине. Убежден, "Олимпийский" будет полный,

– цитирует Кличко-старшего "Сегодня".

Следующий поединок с участием Усика состоится 25 мая в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Его соперником будет Карлос Такам, а поединок в Украине покажет телеканал "Интер".

Известно, что Карлос Такам может получить 800 тысяч долларов, если победит Александра Усика. Сколько за этот бой получит украинец – пока неизвестно.

Также промоутер Александр Красюк сообщал, что украинские боксеры Василий Ломаченко (13-1, 10 КО), Александр Усик и Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) мечтают провести бой на киевском стадионе НСК "Олимпийский".

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