Виталий Кличко прибыл на инаугурацию Зеленского на велосипеде: видео

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Виталий Кличко на электровелосипеде едет на инаугурацию
Виталий Кличко на электровелосипеде едет на инаугурацию

Единственным политиком, кто прибыл на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде стал мэр Киева и вечный чемпион WBC Виталий Кличко.

Виталий Кличко в понедельник, 20 мая, на велосипеде приехал в Верховную Раду, где и состоялась инаугурация Владимира Зеленского.

К слову: Мы должны стать исландцами в футболе, – Зеленский во время инаугурации

"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", – подписал фото Виталий Кличко.

При этом Кличко ездит не на привычном велосипеде, а на электровелосипеде Gocycle G2, который в 2016 году (когда он появился у Кличко) стоил более 4 тысяч долларов.

 

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Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приехал в Украину
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Теги: Спорт Инаугурация Зеленского Новости Спорта Виталий Кличко
Источник: 24 канал
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