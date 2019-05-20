Виталий Кличко прибыл на инаугурацию Зеленского на велосипеде: видео

Единственным политиком, кто прибыл на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде стал мэр Киева и вечный чемпион WBC Виталий Кличко.

Виталий Кличко в понедельник, 20 мая, на велосипеде приехал в Верховную Раду, где и состоялась инаугурация Владимира Зеленского.

К слову: Мы должны стать исландцами в футболе, – Зеленский во время инаугурации

"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", – подписал фото Виталий Кличко.

При этом Кличко ездит не на привычном велосипеде, а на электровелосипеде Gocycle G2, который в 2016 году (когда он появился у Кличко) стоил более 4 тысяч долларов.