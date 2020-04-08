Виталий Кличко стал героем игры против коронавируса
Мэр Киева и прославленный боксер Виталий Кличко стал главным персонажем игры, в которой нужно защитить город от нападения коронавируса.
Игра "Киев против Короны!" доступна в Telegram. В ней игроку надо уничтожать вирусы (всего 5 пандемий и эпидемию) и не дать пробить стенку иммунитета. Для помощи можно использовать мыло, антисептик и гантели.
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Сами же вирусы нужно отражать боксерскими перчатками, а Кличко в игре стоит в маске с надписью "#ДоситьШастать".
Виталий Кличко отбивает атаки коронавируса на Киев / кадр из игры
При этом авторы игры использовали много цитат Виталия Кличко, которые уже стали мемами.
Сколько времени живет коронавирус на разных поверхностях / Инфографика 24 Канала
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