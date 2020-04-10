Виталия Кличко таки отправляли в нокаут – редкое видео

Выдающийся украинский боксер Виталий Кличко имеет уникальное достижение. Хотя в пассиве Кличко как боксера два поражения, ни один из 47 соперников не смог нокаутировать украинского чемпиона. Но это касается только бокса. В кикбоксинге Виталию таки приходилось оказываться на канвасе.

В биографии Виталия Кличко говорится, что он с детства увлекался различными видами единоборств, но отдал предпочтение кикбоксингу.

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Шесть раз Виталий становился чемпионом мира по кикбоксингу (дважды среди любителей и четырежды среди профессионалов). Позднее он перешел в бокс.

Как кикбоксер на ринге он провел 35 поединков, 34 из которых одержал победу – 22 досрочные.

Единственное поражение Виталию в 1992 году нанес англичанин Пеле Рейд.

Видео боя и нокаута Кличко (украинец в синей майке)

Виталий Кличко – единственный боксер, которому вручили пояс "Вечного" чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

11 июня 2018 года Виталий стал первым из граждан Украины, кто был включен в международный зал боксерской славы. В 2021 году достижения Виталия может повторить его брат Владимир.

Виталий провел 47 боксерских поединков и одержал 45 побед (41 нокаутом). Кличко проиграл только два поединка – Крису Берду и Ленноксу Льюису.

В поединке с американцем Виталий получил травму руки, а в бою с Льюисом получил тяжелое рассечение.

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