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"Viva Stalin": Усик попал в очередной скандал

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Александр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

Экс-чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик снова попал в скандал и заставил болельщиков обсуждать его гражданскую позицию.

Сообщество "Баба и кот" в фейсбуке опубликовало фото украинского боксера Александра Усика с его друзьями. Эта фотография была выставлена со времен его выступления за "Украинских Атаманов", на которой они позируют на фоне надписи "Viva Stalin", а также есть рисунок серпа и молота на стене.

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Из выражения лица боксера можно понять, что он одобряет соответствующую надпись.

Публикация быстро распространилась по интернету и набрала широкую огласку, собрав под постом 680 комментариев. Болельщики резко негативно отнеслись к таким фотографиям боксера, хотя они были сделаны уже давно.

Усик же сам себя называет верующим человеком. Недавно он рассказал, что старается сдерживать себя практически во всем во время Великого поста. Также он призвал ходить в церковь, несмотря на коронавирус. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Добавим, следующий бой Усика против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) перенесен из-за пандемии коронавируса. Новую дату поединка между боксерами пока не называют. Этот поединок станет для Усика вторым в супертяжелом весе после победного дебюта с Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года.

Александр Усик запустил челлендж по креативному жонглированию, каждый желающий может приобщиться к этому.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик
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