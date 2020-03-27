У игрока сборной Украины Вячеслава Боброва диагностировали коронавирус

У форварда сборной Украины по баскетболу Вячеслава Боброва обнаружили коронавирус. На днях игрок испанской "Фуэнлабрады" сдал положительный тест на наличие вируса.

Об этом сам Вячеслав сообщил на своей странице в Instagram.

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Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус! Сейчас я нахожусь еще в больнице, так как кроме коронавируса у меня еще односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезнее, так как это может произойти с каждым. Могу предположить, что заболел, когда возвращался домой из Испании. Очень много людей в аэропорту были без масок и ненадлежащим образом отнеслись к здоровью других людей. Ожидал более жесткой проверки по прилету, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолета.

Несмотря на усталость врачей, здесь не хамят, не повышают голоса, всегда приветливо относятся, желают всегда скорейшего выздоровления. Спасибо вам большое за все! Пожалуйста, мойте чаще руки, обрабатывайте антисептиком руки, вещи, предметы, которых вы касаетесь. Не ленитесь, вы можете спасти себя и своих близких, уберечь их от всего этого. Будьте здоровы,

– написал он.

С началом карантина в Испании "Фуэнлабрада" отпустила своих игроков домой, в том числе и Боброва.

В текущем сезоне Лиги АСВ украинец сыграл в 21 матче, в среднем за игру набирая по 7,1 очка и делая 3,2 подбора.



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