Влада Седан намекнула, что ждет ребенка от Зинченко: фото

Телеведущая Влада Седан, которая встречается с футболистом "Манчестер Сити" и сборной Украины Александром Зинченко, показала фотографию с любимым в аэропорту "Борисполь".

На фото, которое у себя в Instagram выложила Влада Седан, Александр Зинченко гладит животик своей возлюбленной.

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Пользователи разглядели намек на "интересное положение" Влады. "Это то, о чем я думаю?", – задаются вопросом в комментариях много поклонников самой обсуждаемой пары украинского футбола.

Обратил на себя внимание и внешний вид любимых. На футболке Зинченко красуется большими буквами слово "Седан" и большое сердце. А на футболке Влады Седан написано "Зина", плюс сердечко.

Спорт 24 писал, что об отношениях между Зинчеко и Седан впервые стало известно после того, как игрок национальной сборной Украины поцеловал журналистку в прямом эфире после победы над Сербией (5:0).

А уже через несколько дней, перед матчем сборной Украины с Люксембургом, Зинченко сам подтвердил отношения с Владой.