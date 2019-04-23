Владелец чемпионского титула избегает бой против Василия Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми пока не планирует выходить на ринг против Василия Ломаченко. Украинец является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO.

По словам Ричарда Комми, его сначала ждет защита титула чемпиона по версии IBF в июне. Только после этого он сможет драться против Василия Ломаченко. Поэтому этот бой может состояться только в конце года.

"Я хочу быть готовым на 100 процентов к встрече с Ломаченко. Поэтому надо подождать. Я хочу подарить Гане великую победу. Моя цель – превзойти Ломаченко", – заявил Ричард Комми.

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Но и Ломаченко не является приоритетом для Комми. 27 апреля в Лас-Вегасе состоится бой между Робертом Истером и Рансесом Бартелеми за титул регулярного чемпиона мира WBA. В случае победы Истера, Комми хотел бы драться с ним. Это был бы бой-реванш. Ведь 9 сентября 2016 года Роберт Истер победил Ричарда Комми решением судей и завоевал вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF. При этом что в восьмом раунде Истер побывал в нокдауне. Впоследствии он этот титул проиграл Майки Гарсии. А уже когда последний перешел в полусредний вес, Комми выиграл вакантный титул в бою против россиянина Исы Чаниева.

Проблема в организации боя Ломаченко против Комми заключается в том, что украинец сможет боксировать не раньше сентября 2019 года. В бою против Кроллы украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом. Но впоследствии оказалось, что это лишь вывих. Но шесть недель Ломаченко будет вынужден проходить в гипсе, поэтому сможет боксировать только в сентябре. Приоритетным для Ломаченко является бой за титул чемпиона WBC против Майки Гарсии. Если он откажется от защиты, украинец может сразиться с олимпийским чемпионом Люком Кэмпбеллом.