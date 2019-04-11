Владелец ФК "Львов" приобрел еще один клуб в Словакии: зачем это ему

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ФК "Львов"
ФК "Львов"

Владелец ФК "Львов" Богдан Копытко купил клуб первой словацкой лиги "Локомотив" (Кошице).

Несколько месяцев назад промелькнула информация о том, что украинский бизнесмен приобрел словацкий клуб. Об этом сообщали местные журналисты. Но ни имя бизнесмена, ни название клуба не афишировались.

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Вскоре стало известно, что в словацком клубе "Локомотив" из Кошице прописался экс-игрок ФК "Львов" Араужо. А 10 апреля туда же перешел чуть ли не единственный действительно перспективный украинец из системы ФК "Львов" Вадим Янчак.

Издание Betnews365 связалось с двумя словацкими журналистами, которые на условиях анонимности рассказали, что между "Локомотивом" и ФК "Львов" действительно есть связь. Владелец ФК "Львов" украинский бизнесмен Богдан Копытко купил скромный словацкий клуб, который будет активно сотрудничать с представителем УПЛ.

С большой долей вероятности можно предположить, что ФК "Львов" будет отправлять в Словакию тех футболистов, которые не имеют игровой практики. В свою очередь, в направлении УПЛ могут последовать игроки, которые хорошо проявят себя в словацкой команде.

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За 8 туров до завершения сезона "Локомотива" находится в зоне вылета. Но конкуренция такая, что последняя 16 команда отстает от 11 места на 3 очка. В составе команды из Кошице кроме Араужо выступают еще 8 бразильцев.

Ставка на бразильцев – это один из принципов трансферной деятельности ФК "Львов". В составе западноукраинской команды осталось 13 игроков из этой страны.

Спорт 24 писал, что в понедельник, 8 апреля, "Львов" и 53-летний Юрий Бакалов приняли решение расторгнуть контракт по согласию сторон. Пока клуб остается без главного тренера, но "Львов" рассматривает на замену Бакалову ряд кандидатур и намерен объявить имя нового наставника в ближайшие дни.

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Теги: ФК Львов Спорт Футбол
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