Владелец футбольного клуба "Ренн" выделит 100 млн евро на реставрацию Нотр-Дам де Пари

56-летний французский бизнесмен и владелец футбольного клуба "Ренн" Франсуа-Анри Пино через свою инвестиционную компанию Artemis пожертвует 100 миллионов евро на реконструкцию собора Нотр-Дам де Пари, который был уничтожен после пожара.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

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Эта трагедия потрясла всех французов и всех тех, кому небезразличны духовные ценности. Столкнувшись с подобной трагедией, каждый хочет как можно быстрее возродить этот драгоценный камень нашего наследия. Мой отец и я решили выделить из средств компании Artemis 100 миллионов евро, чтобы принять участие в реконструкции собора Нотр-Дам,

– заявил Франсуа-Анри Пино.

Artemis входит в бизнес-империю, основанную 82-летним Франсуа Пино, чье состояние оценивается как третье во Франции. Компания, основанная в 1992-м году, управляется Франсуа-Анри Пино с 2003-го

Футбольный клуб "Ренн" Франсуа Пино выкупил в 1998-м году. После 32 сыгранных туров в текущем сезоне "Ренн" занимает 11 место в французской Лиге 1.

Что известно о пожаре в Соборе Парижской Богоматери?Нотр-Дам или Собор Парижской Богоматери – одна из самых популярных достопримечательностей Парижа, которая является его своеобразной визиткой. Здание возводили почти 200 лет – с середины XII до середины XIV века.



15 апреля 2019 года мировые СМИ взорвались новостью: часть Собора Парижской Богоматери охватил масштабный пожар. Спасателям удалось его ликвидировать через 9 часов. Огонь разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи. Вследствие обвала крыши в одном месте пробита большая дыра в потолке. В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились. Президент Франции пообещал восстановить Нотр-Дам.

Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)

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