Владелец "Хоффенхайма" помогает разработать вакцину от коронавируса: его травят фанаты

Владелец немецкого футбольного клуба "Хоффенхайм" Дитмар Хопп помогает в борьбе с коронавирусом. Одна из его компаний занимается разработкой вакцины от коронавируса.

Как сообщает Yahoo Sport, Хопп владеет 80% акций компании CureVac, которая и работает над вакциной. Сообщается, что работы в этом направлении ведутся с января.

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Хопп успел вступить в полемику с президентом США Дональдом Трампом. Трамп якобы хотел, чтобы компания Хоппа переехала в США, а разрабатываемая вакцина использовалась только для нужд американцев.

Если мы хотим вскоре разработать эффективную вакцину против коронавируса, этот человек должен помогать не только отдельным регионам, а всему миру. Я сторонник цели защитить всех людей без исключения и хочу, чтобы людей по всему миру лечили лучше. Также я хочу создавать устойчивую и современную инфраструктуру и рабочие места в Германии,

– заявил Хопп.

Германия занимает шестое место по количеству подтвержденных случаев заболевания. Там подтверждены 5 813 случаев.

Что известно о Хоппе?Немецкий бизнесмен, один из основателей компании SAP. В 2009 году средствами Хоппа был построен стадион "Хоффенхайма" Рейн-Неккар-Арена. Впрочем, среди немецких фанатов Хопп не пользуется популярностью.

Почему в Германии не любят Хоппа?

В 1990 году Хопп купил "Хоффенхайм", за который некогда выступал. Хопп вложил в клуб сотни миллионов евро, поднял команду в Бундеслигу. Но в Германии негативно относятся к клубам, которыми владеет один человек.

На большинство клубов Германии распространяется правило "50+1", которое появилось в 1998 году. Его условием является то, что более половины мест в совете директоров должны принадлежать представителям клуба, а некоммерческая клубная организация должна владеть минимум 50% и еще одной акцией.

Но Хопп купил команду до введения этого правила. В 2015 году он получил разрешение купить 96% акций "Хоффенхайма". Это возмутило большинство фанатов.

В частности, оскорбительные баннеры в адрес Хоппа и Немецкого футбольного союза вывешивали фанаты "Баварии", "Боруссии" Дортмунд, "Боруссии" Менхенгладбах и других клубов.

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