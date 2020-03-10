Владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест" заболел коронавирусом

Греческого бизнесмена Евангелоса Маринакиса отправили на обсервацию из-за вспышки коронавируса. Он владелец двух футбольных клубов – греческого "Олимпиакоса" и английского "Ноттингем Форест".

Информацию о заболевании и обсервации сам Евангелос Маринакис опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Новый вирус добрался и до меня, и я чувствую, что обязан сообщить об этом обществу. Чувствую себя хорошо, поскольку я принял все необходимые меры и придерживаюсь инструкции медиков. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении Евангелоса Маринакиса.

Где именно Евангелос Маринакис мог подхватить вирус – пока неизвестно. Однако он активно посещал футбольные матчи в Англии. 27 февраля бизнесмен присутствовал на игре 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" – "Олимпиакос". Его клуб сумел пройти английскую команду. После этого 6 марта Маринакис посетил домашний матч "Ноттингем Форест" 6 марта. При этом после матча он зашел в раздевалку к команде.

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