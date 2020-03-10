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Владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест" заболел коронавирусом

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Греческого бизнесмена Евангелоса Маринакиса отправили на обсервацию из-за вспышки коронавируса. Он владелец двух футбольных клубов – греческого "Олимпиакоса" и английского "Ноттингем Форест".

Информацию о заболевании и обсервации сам Евангелос Маринакис опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Новый вирус добрался и до меня, и я чувствую, что обязан сообщить об этом обществу. Чувствую себя хорошо, поскольку я принял все необходимые меры и придерживаюсь инструкции медиков. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении Евангелоса Маринакиса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Marinakis #HealthStatement #Message

Допис, поширений Evangelos Marinakis (@evangelos.marinakis)

Где именно Евангелос Маринакис мог подхватить вирус – пока неизвестно. Однако он активно посещал футбольные матчи в Англии. 27 февраля бизнесмен присутствовал на игре 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" – "Олимпиакос". Его клуб сумел пройти английскую команду. После этого 6 марта Маринакис посетил домашний матч "Ноттингем Форест" 6 марта. При этом после матча он зашел в раздевалку к команде.

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  • Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – "Боруссия", "Барселона" – "Наполи", "Валенсия" – "Аталанта", "Бавария" – "Челси" и "Ювентус" – "Лион" пройдут без зрителей.
  • Без зрителей проведут и часть матчей Лиги Европы. Среди них и матч донецкого "Шахтера" против "Вольфсбурга" в Германии. Также без зрителей – оба матча между "Интером" и "Хетафе", "Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир", ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" и "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон".
  • Товарищеские матчи с участием сборной Украины – 27 марта против Франции и 31 марта против Польши пройдут без болельщиков.
  • Из-за вспышки коронавируса некоторые футбольные матчи в Испании, Германии и Франции пройдут без зрителей. Командам рекомендовали отказаться от традиционного рукопожатия.
  • Матчи чемпионата Италии остановили до 5 апреля.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол
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