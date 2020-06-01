Выдающийся украинский боксер Владимир Кличко не остался в стороне от убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в США. Бывший чемпион мира записал видеообращение, в котором осудил расизм.

Я – Джордж Флойд

44-летний Владимир Кличко опубликовал обращение в Twitter. Экс-боксер утверждает, что все люди равны, а цвет кожи, пол или сексуальная ориентация – это вещи, которые делают нас теми, кем мы есть.

Кстати Вышли за пределы США: протесты из-за убийства Джорджа Флойда прошли в Европе

Кличко рассказал, что спорт многонационален, где каждый воспринимает своего соперника независимо от то того, кто он и откуда.

Призываю всех вас читать, учиться и наслаждаться разнообразием. Старая поговорка: "Нельзя судить книгу по ее обложке", – актуальна как никогда. У нас много книг на полке: какие-то хорошие, какие-то еще лучше. Многие из них просто красивые – но ты не узнаешь больше, только посмотрев на них. Узнать больше можно, дав им шанс, открыв книгу или открыв свой ум,

– заявил Владимир.

Кличко убежден, что любовь может победить ненависть. "Все мы одной расы. Мы люди. У нас есть реальные проблемы, как пандемия, изменение климата и различные жизненные неприятности", – сказал экс-боксер.

Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация – это просто те вещи, которые делают нас людьми. Они не имеют отношения к талантам, умениям, креативности, чувствам, интеллектуальным способностям или вкладу в общество,

– заявил Владимир.

По словам Кличко, мы должны высказываться за невинных людей, чьи голоса не слышат. "Я – Джордж Флойд", – подытожил Владимир.

Что известно об убийстве Джорджа Флойда

25 мая полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин задержал афроамериканца Джорджа Флойда якобы за то, что тот пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.

При задержании полицейскими мужчина скончался. Дерек Шовин прижал ему коленом шею. Флойд, не оказывая сопротивления, говорил, что задыхается и умолял отпустить.

Смотрите видео жестокого задержания Флойда

После этого города в США охватила масштабная волна беспорядков. В Миннеаполисе и других городах на улицы вывели бойцов Нацгвардии.

Уже 40 городов в США объявили комендантский час.

Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая – одного из них обвинили в непредумышленном убийстве.

Полиция Миннеаполиса заявила, что смерть Флойда будут расследовать.