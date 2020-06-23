Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко показал, как он поддерживает свою спортивную форму с помощью криосауны.

Владимир Кличко разместил в Instagram фото, на котором изображен в необычном виде – спортсмен позирует в кадре в трусах, носках, зимней вязаной шапке и в перчатках.

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"Мне сказали, что я хладнокровный. Так и есть", – подписал он шуточное фото, которое сделал возле двери криокамеры.

Сколько градусов в камере – не указывается, но традиционно для таких процедур устанавливают температуру ниже 100 градусов Цельсия. Также Кличко немножко побоксировал с тенью.

Володимир Кличко у кріосауні pic.twitter.com/3UJGOnWQya — Viktoriia Kuranova (@balasvika) June 23, 2020

Возвращение Владимира Кличко на ринг