Владимир Кличко сфотографировался в трусах и поразил поклонников мышцами: фото
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко показал, как он поддерживает свою спортивную форму с помощью криосауны.
Владимир Кличко разместил в Instagram фото, на котором изображен в необычном виде – спортсмен позирует в кадре в трусах, носках, зимней вязаной шапке и в перчатках.
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"Мне сказали, что я хладнокровный. Так и есть", – подписал он шуточное фото, которое сделал возле двери криокамеры.
Сколько градусов в камере – не указывается, но традиционно для таких процедур устанавливают температуру ниже 100 градусов Цельсия. Также Кличко немножко побоксировал с тенью.
Возвращение Владимира Кличко на ринг
- Владимир Кличко завершил карьеру профессионального боксера в августе 2017 года. Последний бой Владимир провел 29 апреля 2017 года. Украинец техническим нокаутом проиграл Энтони Джошуа.
- После этого в СМИ появлялись слухи якобы Кличко планирует вернуться на ринг.
- В частности, появилась информация, что платформа DAZN, которая осуществляет трансляции спортивных событий, подготовила контракт для Владимира. Украинцу нужно было провести 3 боя.
- Кличко не давал прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры. Владимир говорил, что готов вернуться на ринг ради рекорда.
- Украинец якобы хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым старшим чемпионом мира в 55 лет.