Владимир Бородянский: кто такой глава Министерства культуры, молодежи и спорта

Верховная Рада Украины назначила Владимира Бородянского главой Министерства молодежи и спорта. Министерство будет создано на базе министерств культуры, молодежи и спорта, информационной политики.

Биография Владимира Бородянского

Бородянский родился 15-го января 1974 года в городе областного значения Новый роздол (Львовская область). В 1997 году он окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета. С 1998 года – коммерческий директор газеты "Московский комсомолец в Украине".

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С 2000 года – руководитель отдела по управлению медиа-активами "Альфа-банка". Бородянский 14 лет работал в медиахолдинге StarLight Media Виктора Пинчука (группа объединяет телеканалы: СТБ, ICTV, Новый, M1, M2 и ОЦЕ).

С 2012 возглавлял медиагруппу. В декабре 2018 года Владимир Бородянский оставил телегруппу. С ноября прошлого года Бородянский внесен в список санкций Российской Федерации. По образованию финансист. Владелец премии "Специальный приз премии Телетриумф" 2010 и 2011 года.

29 июля 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Бородянского своим советником по гуманитарным вопросам (вне штата).

Бородянский о карьере политика и своих взглядах

"Приглашение пришло со стороны президента. Мы встречались дважды – сначала было предложение заняться гуманитарным блоком, затем я подготовил видение работы над гуманитарной стратегией. Вся дискуссия заняла около месяца", – рассказал он в интервью "Лига. Бизнес."

Он также объяснил, почему "согласился на госслужбу" (хотя Бородянский назначен советником вне штата).

Еще несколько месяцев назад у меня были совсем другие планы: поехать в Англию на учебу, развивать свой стартап, связанный, кстати, с образованием и культурой. Но, встретившись и поговорив с президентом, я ему поверил. Поверил, что он настроен решительно, что он готов сражаться за страну, в смысле, бороться за независимое сильное государство до конца. Поверил, что сейчас третий исторический шанс (после 2005-го и 2015-го), и, если я не решусь сейчас, то будет нечестно относительно страны и самого себя. Сидеть на кухне и давать советы каждый может, а сделать... Для меня это стало вызовом,

– заявил Бородянский.

По словам господина Бородянского, его первейшая цель на государственной службе – "это нахождение смыслов". "В Украине есть гуманитарная сфера, в которой участвует государство: спорт, культура, театр, кино. Мы все – общество – тратим на нее N миллиардов гривен. И важно, чтобы государство и общество могло ответить на вопрос: для чего это все существует, какова цель, какие задачи, чего мы хотим достичь", – пояснил он.

По словам г-на Бородянского, задача президента заключается в создании гуманитарной стратегии, формировании конкретной программы действий, основе для изменения законодательства и появления нового, трансформировании инфраструктуры гуманитарной сферы в соответствии с утвержденной парламентом стратегией.

Владимир Бородянский уточнил, что этим будет заниматься команда рабочей группы, которую он будет подбирать "из лучших профессионалов индустрии, в которой за каждым направлением будет закреплен отдельный куратор".

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Бородянский считает проблемой то, что олигархи имеют возможность влиять и манипулировать общественным мнением. Решить эту проблему, по его мнению, можно несколькими путями. Во-первых, достичь экономической независимости СМИ. Во-вторых, сделать так, чтобы контент медиа был не манипулятивным.

Также господин Бородянский поддерживает запрет российского контента, хотя ранее был против.

"Я всегда был против квотирования, как инструмента развития, но это работает", – об этом заявил советник президента по гуманитарной политике и медиаменеджер в программе "Независимость. Как это было".

Медиаменеджер рассказал, что он признает факт срабатывания языковых квот в Украине. Также он считает, что это оказалось эффективным механизмом развития украинского языка.

Есть очень яркий пример – зарубежное кино, которое в кинотеатрах должно быть на украинском языке. Сегодня качество украинского перевода-оно невероятное. Это отдельное аудіолітературне искусство. Так, как украинцы сегодня работают с переводами кино – это фантастическая работа. Это сработало,

– сообщил Владимир Бородянский.

"В том же числе сработали и квоты на радио. Конечно, не только это, ведь это многофакторная модель. Но все вместе оно сработало не то, что сегодня мы имеем больше исполнителей, которые звучат в пространстве, чем это было пять лет назад", – добавил Бородянский.

К Бородянского Министерство молодежи и спорта Украины возглавлял Игорь Жданов. Жданов возглавлял министерство с 2 декабря 2014 года и сложил полномочия 29-го августа 2019 года.