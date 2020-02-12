Владимир Кличко дал неожиданный прогноз на реванш Уайлдера и Фьюри

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко сделал прогноз на бой-реванш между Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

Кличко признался, что в чемпионском бою между Уайлдером и Фьюри он хочет, чтобы победил второй. Слова украинца цитирует The National.

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Или Уайлдер нокаутирует Фьюри, или Тайсон одержит победу по очкам. Я очень уважаю Уайлдера, он был в моем тренировочном лагере, мы много спарринговали. Он – отличный парень и фантастический боксер. Столько побед нокаутом в наше время, сколько у него, нет, наверное, ни у кого. Включая меня.

Верите или нет, но я считаю, что Фьюри удастся победить. Возможно, у него и не получится, но я бы очень этого хотел. А потом должен был бы состояться наш с Фьюри реванш. Анонсирую ли я сейчас свое возвращение? Нет-нет, реванш я не объявляю,

– сказал Кличко.