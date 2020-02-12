24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Владимир Кличко дал неожиданный прогноз на реванш Уайлдера и Фьюри

15 Читати новину українською
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / fightnews.info

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко сделал прогноз на бой-реванш между Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

Кличко признался, что в чемпионском бою между Уайлдером и Фьюри он хочет, чтобы победил второй. Слова украинца цитирует The National.

Поразительно: Владимир Кличко готов вернуться на ринг в любой момент – эффектное видео с тренировки

Или Уайлдер нокаутирует Фьюри, или Тайсон одержит победу по очкам. Я очень уважаю Уайлдера, он был в моем тренировочном лагере, мы много спарринговали. Он – отличный парень и фантастический боксер. Столько побед нокаутом в наше время, сколько у него, нет, наверное, ни у кого. Включая меня.

Верите или нет, но я считаю, что Фьюри удастся победить. Возможно, у него и не получится, но я бы очень этого хотел. А потом должен был бы состояться наш с Фьюри реванш. Анонсирую ли я сейчас свое возвращение? Нет-нет, реванш я не объявляю,
– сказал Кличко.

  • В первом бою, который состоялся в конце 2015 года, Кличко уступил Фьюри по очкам.
  • Второй бой между Уайлдером и Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. На кону поединка будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, которым владеет американец, и The Ring, который является ныне вакантным.
  • Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа в зрелищном поединке.
В Украине планируют прекратить измерять газ в кубометрах: что это значит
сегодня
1964
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Владимир Кличко Новости Спорта Бокс Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:51 Red Bull вторым показал болид на новый сезон Формулы-1 – фото
Юрій Семенюк 9
сегодня 15:52 Китайские спортсмены пробегают марафон по своей квартире во время эпидемии коронавируса
Юрій Семенюк 52
сегодня 13:21 Президент ФБУ Продивус получил треть гонорара за мой переход в профи, – украинский боксер
Ігор Саджениця 81
сегодня 10:10 Кто самый популярный спортсмен Украины: топ-10 по количеству подписчиков в Instagram
Андрій Тудовші 258
сегодня 08:57 Ярмоленко зарабатывает больше всех в "Вест Хэме": названы зарплаты игроков в АПЛ
Ігор Саджениця 251
Новости
Больше новостей
Залиште відгук