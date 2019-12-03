Владимир Кличко дал советы Джошуа перед мегабоем с Руисом

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Владимир Кличко и Энтони Джошуа / Фото из открытых источников

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) рассказал о предстоящем реванше с мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО).

Джошуа рассказал о том, что пользуется советами Владимира Кличко и рассказал, как они помогают ему. Цитирует боксера Express.co.uk.

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Владимир Кличко о многом мне рассказал. Он более дисциплинирован, чем я, более дипломатичный. Кличко давал мне советы по поводу диеты и тренировок. Я воспользовался уроками Кличко, теперь мой вес может колебаться,
– сказал Джошуа.

Реванш Джошуа – Руис за титулы WBA, WBO, IBF и IBO состоится в ночь с 7 на 8 декабря в городе Эд-Дирийя (Саудовская Аравия). Обзор поединка читайте на сайте Спорт24.

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, который состоялся на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, и стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

На счету 30-летнего Руиса 34 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 33 победы и потерпел одно поражение. Его ровесник Джошуа одержал 22 победы в 23 поединках.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Джошуа – Руис Энтони Джошуа Бокс Владимир Кличко
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