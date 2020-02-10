Владимир Кличко готов вернуться на ринг в любой момент – эффектное видео с тренировки
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко продолжает поддерживать себя в форме после окончания профессиональной карьеры.
Судя из последних спаррингов Владимира Кличко, он все время в хорошей форме и может вернуться на ринг.
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Смотрите видео с тренировки Владимира Кличко
Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа в зрелищном поединке.
Владимир Кличко – Энтони Джошуа видео боя
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