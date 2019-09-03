Владимир Кличко: Каждый день я работаю над "возможным" возвращением

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Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Владимир Кличко и Энтони Джошуа / facebook.com/pg/KlitschkoOfficial

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал, почему продолжает поддерживать себя в форме после окончания карьеры. Украинский боксер ответил на вопрос фаната.

Владимир Кличко не планирует возвращаться в профессиональный бокс, но мысль об этом мотивирует его поддерживать форму.

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Я вру сам себе. Вру каждое утро себе о том, что собираюсь вернуться в ринг. И это до сих пор работает. Вру о том, что буду драться в реванше с Тайсоном Фьюри. Или о том, что побью рекорд Джорджа Формана как старейшего чемпиона в супертяжелом весе. Это большая ложь. Сладкая ложь. Это большая мотивация для меня. Это работает каждое утро. Каждый день я работаю над "возможным" возвращением,
– сказал Кличко.

Спорт24 писал, что в марте 2019 года стриминговая платформа DAZN будто бы предложила
Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение в ринг. Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка двух миллиардов гривен (80 миллионов долларов).

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал, которые могут состояться в 2019 году. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя – победа в предыдущей встрече. Два из трех соперников – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, которые до этого победили украинца.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Владимир Кличко
Источник: Klitschko Fan Club
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