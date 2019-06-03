Владимир Кличко неожиданно отреагировал на первое поражение Джошуа в карьере

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал неожиданное поражение Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в бою против мексиканца Энди Руиса (31-1, 22 КО).

Накануне Джошуа в своем дебютном бою в США техническим нокаутом в 7-м раунде сенсационно проиграл мексиканцу Руису и расстался с четырьмя титулами в супертяжелом весе (WBA, WBO, IBF и IBO).

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"В самых различных сферах чемпионы пережили поражение и пришли, став еще сильнее. Энтони Джошуа, история повторяется. Поражение закаляет характер. Поздравляю нового и первого мексиканского чемпиона в супертяжелом весе Энди Руиса", – написал Кличко в Twitter.

Champs on a personal, corporate, or governmental level have gone through defeats and bounced back, and became even stronger! History repeats @anthonyfjoshua and defeat builds character. Congrats to the new, and 1st Mexican/American, Heavyweight champion @Andy_destroyer13 — Klitschko (@Klitschko) 2 июня 2019 г.

Владимир Кличко хорошо знаком с той историей, в которой оказался Джошуа. В 2003-2004 годах украинец дважды нокаутом проиграл Корри Сандерсу и Леймону Брюстеру, после чего перезагрузил свою карьеру и 11 лет доминировал в супертяжелом весе, пока в ноябре 2015 года не уступил Тайсону Фьюри.

Для Энтони это первое поражение в карьере, до этого он победил в 22 боях, в том числе у Владимира Кличко, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира. Для британца это был первой бой в США.

29-летний Энди Руис-младший провел 33 поединка и проиграл только один (Джозеф Паркеру за звание чемпиона по версии WBO).

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