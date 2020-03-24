Владимир Кличко показал, как проводит карантин: видео
Олимпийский чемпион по боксу в супертяжелой весовой категории, чемпион мира Владимир Кличко призвал украинцев оставаться дома и поддерживать физическую форму во время карантина.
Спортсмен опубликовал видео с тренировки в своем инстаграме. Невозможно не обратить внимание на прекрасную физическую форму в которой находится бывший боксер.
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Один из моих #stayathomechallenge : отжимания каждый день! Мой совет: пообещайте себе небольшое вознаграждение после каждого сеанса. Для меня это органический чай выносливости – вкусно, без калорий и поэтому лучше всего утоляет жажду. Когда ваши руки горят, мы имеем идеальное решение. Что помогает держать вас?,
– написал боксер.
Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко выступил с обращением по поводу ситуации, сложившейся в связи с мировой эпидемией коронавируса. Обращение легенда мирового спорта опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей.
Добавим, что легенда бокса известен и своей благотворительной и общественной деятельностями.
- В августе 2014 года передал на специальный аукцион свои боксерские перчатки с автографом, вырученные средства были переданы на нужды украинской армии.
- С 2017 года — член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
- В мае 2018 года подписал письмо с требованием освободить заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Что такое коронавирус Covid-2019?
Так называют вспышку коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности от острого респираторного синдрома.
В 2020 году в Европе, в частности в Италии начало быстро расти число инфицированных коронавирусом. На сегодня случаи коронавируса зафиксированы во всех странах Евросоюза.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, однако называет ее контролируемой.
Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канал
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