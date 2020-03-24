Владимир Кличко показал, как проводит карантин: видео

Олимпийский чемпион по боксу в супертяжелой весовой категории, чемпион мира Владимир Кличко призвал украинцев оставаться дома и поддерживать физическую форму во время карантина.

Спортсмен опубликовал видео с тренировки в своем инстаграме. Невозможно не обратить внимание на прекрасную физическую форму в которой находится бывший боксер.

Читайте также Кличко хочет вернуться, бывших боксеров не бывает, – известный промоутер

Один из моих #stayathomechallenge : отжимания каждый день! Мой совет: пообещайте себе небольшое вознаграждение после каждого сеанса. Для меня это органический чай выносливости – вкусно, без калорий и поэтому лучше всего утоляет жажду. Когда ваши руки горят, мы имеем идеальное решение. Что помогает держать вас?,

– написал боксер.

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко выступил с обращением по поводу ситуации, сложившейся в связи с мировой эпидемией коронавируса. Обращение легенда мирового спорта опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей.

Добавим, что легенда бокса известен и своей благотворительной и общественной деятельностями.

В августе 2014 года передал на специальный аукцион свои боксерские перчатки с автографом, вырученные средства были переданы на нужды украинской армии.

С 2017 года — член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

В мае 2018 года подписал письмо с требованием освободить заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Что такое коронавирус Covid-2019?

Так называют вспышку коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности от острого респираторного синдрома.

В 2020 году в Европе, в частности в Италии начало быстро расти число инфицированных коронавирусом. На сегодня случаи коронавируса зафиксированы во всех странах Евросоюза.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, однако называет ее контролируемой.



Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канал

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.