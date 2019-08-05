Владимир Кличко показал впечатляющий бицепс и обратился к фанатам: фото

Бывший чемпион мира Владимир Кличко, несмотря на завершение карьеры, продолжает поддерживать потрясающую физическую форму.

На собственной странице в Instagram Владимир Кличко обратился к болельщикам с призывом вести здоровый образ жизни.

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Я знаю, что это сложно для нас на разных уровнях жизни, но ежедневные тренировки будут "платить аренду" за наше хорошее настроение и творческий подход. Попробуйте,

– написал экс-чемпион мира.

Напомним, 4 августа исполнилось ровно 23 года со дня победы Владимира Кличко на Олимпийских играх в Атланте.

Также недавно Кличко-младший решил провести спарринг в Олимпийском учебно-спортивном центре Конча-Заспа. Правда спарринг получился не слишком равноценным, так как его соперник был намного меньше него.