Владимир Кличко получил престижную должность в Международном олимпийском комитете
Олимпийский чемпион-1996 Владимир Кличко стал консультантом МОК на олимпийских лицензионных турнирах к Играм в Токио.
Владимир Кличко в интервью mixsport.proрассказал о своем участии в этом проекте.
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В 19 лет участвовал в квалификационных турнирах, а в 20 поехал на Олимпийские игры в Атланту-1996. Кто знает, как сложилась бы моя боксерская карьера, если бы не стал в США олимпийским чемпионом. Нельзя лишать такой перспективы нынешних парней и девушек. Рад, что МОК создал рабочую группу IOC Boxing Task, которая взяла на себя ответственность за проведение лицензионных турниров.
Моя функция – консультирую МОК, помогаю своей экспертизой. Также мотивирую молодых боксеров, их тренеров и национальные федерации, чтобы они участвовали в квалификационных турнирах. Турниры проходят во всех уголках нашей планеты. Собираюсь поддерживать боксеров на соревнованиях как амбассадор,
– рассказал Владимир Кличко.
Добавим, что в прошлом году МОК отстранил Международную ассоциацию любительского бокса (АИБА) от участия в Олимпийских играх в Токио и лицензионных турнирах. Контролем и организацией квалификационных боксерских турниров за право выступить на олимпийском ринге Токио теперь занимается специальный комитет МОК.
- Владимир Кличко – олимпийский чемпион. В 1996 году на Олимпиаде в Атланте он завоевал золото по боксу в супертяжелой весовой категории.
- После этого перешел в профессионалы, где провел 69 боев. В 64 из них он одержал победы, 54 из которых – нокаутом.
- Первый титул чемпиона мира – по версии WBO – получил 14 октября 2000 года в бою против Криса Берда. Впоследствии также владел поясами IBF, IBO, The Ring и WBA. Поясом WBC на то время владел его брат Виталий Кличко.
- 28 ноября 2015 года Владимир Кличко проиграл свой четвертый бой на профессиональном ринге. Владимир потерял титулы WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring после поражения британцу Тайсону Фьюри.
- Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Он сражался за титулы WBA, IBO и IBF против Энтони Джошуа. Украинец проиграл техническим нокаутом в 11 раунде, а впоследствии объявил о завершении карьеры.