Владимир Кличко получил престижную должность в Международном олимпийском комитете

Олимпийский чемпион-1996 Владимир Кличко стал консультантом МОК на олимпийских лицензионных турнирах к Играм в Токио.

Владимир Кличко в интервью mixsport.proрассказал о своем участии в этом проекте.

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В 19 лет участвовал в квалификационных турнирах, а в 20 поехал на Олимпийские игры в Атланту-1996. Кто знает, как сложилась бы моя боксерская карьера, если бы не стал в США олимпийским чемпионом. Нельзя лишать такой перспективы нынешних парней и девушек. Рад, что МОК создал рабочую группу IOC Boxing Task, которая взяла на себя ответственность за проведение лицензионных турниров.

Моя функция – консультирую МОК, помогаю своей экспертизой. Также мотивирую молодых боксеров, их тренеров и национальные федерации, чтобы они участвовали в квалификационных турнирах. Турниры проходят во всех уголках нашей планеты. Собираюсь поддерживать боксеров на соревнованиях как амбассадор,

– рассказал Владимир Кличко.

Добавим, что в прошлом году МОК отстранил Международную ассоциацию любительского бокса (АИБА) от участия в Олимпийских играх в Токио и лицензионных турнирах. Контролем и организацией квалификационных боксерских турниров за право выступить на олимпийском ринге Токио теперь занимается специальный комитет МОК.