Владимир Кличко получил титул чемпиона по боксу от Международного олимпийского комитета
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко получил специальную награду от Международного олимпийского комитета.
Международный олимпийский комитет назвал Владимира Кличко чемпионом по боксу. Информацию о своей награде сам Владимир Кличко опубликовал в Instagram.
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"С гордостью сообщаю, что стал чемпионом МОК по боксу. У меня была возможность выступить на Олимпийских играх 1996 года. Участие в таком невероятном всемирном мероприятии стало краеугольным камнем моей карьеры и во многом сделало меня тем, кем я есть сегодня. Теперь я хочу вернуть то, что получил в свое время благодаря поддержке и буду поддерживать боксеров, и давать им те шансы, которые когда-то получил сам", – написал Кличко.
Напомним,
- Владимир Кличко – олимпийский чемпион. В 1996 году на Олимпиаде в Атланте он получил золото в супертяжелом весе.
- После этого перешел в профессионалы, где провел 69 боев. В 64 из них он одержал победы, 54 из которых – нокаутом.
- Первый титул чемпиона мира – по версии WBO – получил 14 октября 2000 года в бою против Криса Берда. Впоследствии также владел поясами IBF, IBO, The Ring и WBA. Поясом WBC в то время владел его брат Виталий Кличко.
- 28 ноября 2015 года Владимир Кличко проиграл свой четвертый бой на профессиональном ринге. Владимир потерял титулы WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring после поражения британцу Тайсону Фьюри.
- Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Он дрался за титулы WBA, IBO и IBF против Энтони Джошуа. Украинец проиграл техническим нокаутом в 11 раунде, а затем объявил о завершении карьеры.
- В марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение в ринг. Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен. Всего на кону было 80 миллионов долларов. Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал, которые могут произойти в 2019 году. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.