Владимир Кличко получил титул чемпиона по боксу от Международного олимпийского комитета

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко получил специальную награду от Международного олимпийского комитета.

Международный олимпийский комитет назвал Владимира Кличко чемпионом по боксу. Информацию о своей награде сам Владимир Кличко опубликовал в Instagram.

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"С гордостью сообщаю, что стал чемпионом МОК по боксу. У меня была возможность выступить на Олимпийских играх 1996 года. Участие в таком невероятном всемирном мероприятии стало краеугольным камнем моей карьеры и во многом сделало меня тем, кем я есть сегодня. Теперь я хочу вернуть то, что получил в свое время благодаря поддержке и буду поддерживать боксеров, и давать им те шансы, которые когда-то получил сам", – написал Кличко.

Напомним,