Владимир Кличко продемонстрировал удивительную форму, отжавшись 44 раза: видео

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко продолжает поддерживать физические кондиции. Не помешал Владимиру даже карантин.

Владимир, который 25-го марта отпраздновал день рождения, запустил новый челлендж. Кличко отжался 44 раза – именно столько лет экс-боксеру.

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"Друзья, спасибо за все ваши щедрые поздравления с днем рождения! Давайте продолжать пробиваться вместе! Можете ли вы сделать столько отжиманий, сколько вам лет? Например, мне сейчас 44 года, вы думаете, я все еще могу это сделать? Что еще важнее, ты можешь?", – написал Владимир в фейсбуке.

Ранее Владимир Кличко призвал украинцев оставаться дома и поддерживать физическую форму во время карантина.

Спортсмен опубликовал видео с тренировки в своем инстаграме.

В феврале Кличко опубликовал видео со спарринга, который в очередной раз показал феноменальную форму спортсмена.

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