Владимир Кличко прокатился на серфе по ночному Днепру: видео
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокатился на серфе по ночному Днепру.
Соответствующее видео появилось на фан-странице братьев Кличко в Instagram.
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Набрав необходимую скорость, боксер отпустил трос и продемонстрировал свои навыки водного вида спорта.
Спорт 24 писал, что Владимир Кличко, несмотря на завершение карьеры, продолжает поддерживать потрясающую физическую форму.
На своей странице в Instagram Владимир Кличко обратился к болельщикам с призывом вести здоровый образ жизни.
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