Владимир Кличко прокатился на серфе по ночному Днепру: видео

119 Читати новину українською
Владимир Кличко прокатился на серфе
Владимир Кличко прокатился на серфе / Фото из открытых источников

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокатился на серфе по ночному Днепру.

Соответствующее видео появилось на фан-странице братьев Кличко в Instagram.

Читайте также: Владимир Кличко заработал 150 миллионов евро за карьеру

Набрав необходимую скорость, боксер отпустил трос и продемонстрировал свои навыки водного вида спорта.

Спорт 24 писал, что Владимир Кличко, несмотря на завершение карьеры, продолжает поддерживать потрясающую физическую форму.

На своей странице в Instagram Владимир Кличко обратился к болельщикам с призывом вести здоровый образ жизни.

blog_ava
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
сегодня
3187
Теги: Спорт Новости Спорта Владимир Кличко Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Владимир Кличко прокатился на серфе по ночному Днепру: видео
сегодня 11:54 Владимир Кличко прокатился на серфе по ночному Днепру: видео
119
Трансферы команд УПЛ: онлайн
13 августа 14:35 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4257
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
13 августа 12:55 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4689
Лига Европы: результаты всех матчей 15 августа
сегодня 09:05 Лига Европы: результаты всех матчей 15 августа
1749
Михайличенко уже увольняли из "Динамо", но он один из самых успешных тренеров киевлян
15 августа 18:00 Михайличенко уже увольняли из "Динамо", но он один из самых успешных тренеров киевлян
Михайло Гема 182
Новости
Больше новостей
Залиште відгук