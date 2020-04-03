Владимир Кличко рассказал, что помогает ему справиться с карантином
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко сейчас находится на карантине за пределами Украины. Но и там прославленный боксер не забывает соблюдать режим.
К слову Когда вам говорят остаться дома – это значит оставаться дома, – Владимир Кличко украинцам
О том, что ему помогает в это время, Владимир Кличко рассказал в посте в Instagram.
"Ваша жизнь превратилась в рутину? Я пытаюсь изменить как можно больше привычек, чтобы они работали и дома. Для меня особенно важны график питания и перерыва на перекус, используя закуски, фрукты и здоровое питание. Это рутина, за которую я держусь, пока нахожусь дома. Это помогает мне предотвратить психическим и физическим проблемам и продолжать двигаться вперед", – написал Владимир Кличко.
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