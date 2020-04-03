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Владимир Кличко рассказал, что помогает ему справиться с карантином

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Владимир Кличко / instagram.com/klitschko

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко сейчас находится на карантине за пределами Украины. Но и там прославленный боксер не забывает соблюдать режим.

К слову Когда вам говорят остаться дома – это значит оставаться дома, – Владимир Кличко украинцам

О том, что ему помогает в это время, Владимир Кличко рассказал в посте в Instagram.

"Ваша жизнь превратилась в рутину? Я пытаюсь изменить как можно больше привычек, чтобы они работали и дома. Для меня особенно важны график питания и перерыва на перекус, используя закуски, фрукты и здоровое питание. Это рутина, за которую я держусь, пока нахожусь дома. Это помогает мне предотвратить психическим и физическим проблемам и продолжать двигаться вперед", – написал Владимир Кличко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do you also live by routines? I stick to mine as much as possible or I modify them in order to make them also work at home. For me, especially fixed meals and consciously planned breaks with snacks like fruits or a healthy @wyllit.food bar are routines I hold on to while #stayhome times. They help me to prevent mental and physical downs and to keep going. #wyllitfood #wyllit #routines #stayhome #homeoffice #healthysnacks #willpower Habt ihr auch Routinen? Ich halte so gut wie möglich an meinen fest oder passe sie so an, dass sie auch zuhause funktionieren. Für mich sind feste Mahlzeiten und bewusst eingeplante Snackpausen mit Obst oder gesundem @wyllit.food Riegel deshalb eine Routine, die ich mir gerade jetzt beibehalte. So beuge ich mentale und körperliche Downs vor, bleibe bei der Sache.

Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Здоровье Новости Спорта Владимир Кличко Спорт Бокс
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