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Владимир Кличко рассказал, почему не стал бойцом UFC

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Владимир Кличко / thesun.co.uk

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал, что мог бы попробовать свои силы в смешанных единоборствах. Владимир убежден, что быть бойцом MMA сложнее, чем боксером.

В то же время Кличко рассказал, что не стал бы бойцом UFC из-за проблем со спиной.

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Вы должны быть развиты во всем, быть борцом и боксером. Раунды длиннее. И это гораздо сложнее, чем бокс. Трудно оставаться успешным в UFC, еще труднее – удерживать титул, потому что спорт очень конкурентоспособный. Я испытываю большое уважение к спортсменам, а когда я вижу, как выступают женщины, чувствуя еще большее уважение.

Возможно, я мог бы попробовать себя в UFC. Я бы не стал борцом из-за некоторых проблем со здоровьем – спина и так далее, поэтому я не смог бы бороться в течение длительного времени, хотя занимался дзюдо, когда был молодым,
– цитирует Владимира Business Insider.

Что такое UFC?
Это международная спортивная организация, которая устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также проводит соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Владимир Кличко MMA Смешанные единоборства Бокс
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