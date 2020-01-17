Владимир Кличко рассказал, почему не стал бойцом UFC

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал, что мог бы попробовать свои силы в смешанных единоборствах. Владимир убежден, что быть бойцом MMA сложнее, чем боксером.

В то же время Кличко рассказал, что не стал бы бойцом UFC из-за проблем со спиной.

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Вы должны быть развиты во всем, быть борцом и боксером. Раунды длиннее. И это гораздо сложнее, чем бокс. Трудно оставаться успешным в UFC, еще труднее – удерживать титул, потому что спорт очень конкурентоспособный. Я испытываю большое уважение к спортсменам, а когда я вижу, как выступают женщины, чувствуя еще большее уважение.

Возможно, я мог бы попробовать себя в UFC. Я бы не стал борцом из-за некоторых проблем со здоровьем – спина и так далее, поэтому я не смог бы бороться в течение длительного времени, хотя занимался дзюдо, когда был молодым,

– цитирует Владимира Business Insider.

Что такое UFC?

Это международная спортивная организация, которая устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также проводит соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах.