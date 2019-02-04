Владимир Кличко снова намекнул на свое возвращение в ринг

Бывший доминирующий чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) намекнул на свое возвращение в ринг. И сделал это через соцсети.

Владимир Кличко поделился постом легендарного Джорджа Формана в Twitter, вызвав новую волну обсуждений о своем потенциальном возвращении на ринг.

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В 1994 году мне было 45 лет, и тогда я находился в своем лучшем состоянии в карьере. Я мог биться и думать, наслаждался своими тренировками,

– таково сообщение Формана.

1994 I was 45 years old I was the best fighter ever I’d been , I could fight and think. And I enjoyed my training https://t.co/ZH87ejI7cA — George Foreman (@GeorgeForeman) 2 февраля 2019 г.

И под этим сообщением началось обсуждение вероятности возвращения Кличко-младшего.

24 канал писал, что Владимир Кличко ведет предварительные переговоры с онлайн-стримингом DAZN, а в январе 2019-го года авторитетный британский эксперт Стив Барнс заявил о том, что украинец собирается вернуться в ринг.

Сам же Владимир опроверг информацию о том, что может вскоре вернуться на ринг, назвав это "первоапрельской шуткой".

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