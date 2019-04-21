Владимир Кличко тренируется каждый день и находится в хорошей форме, – Виталий сделал заявление

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко снова прокомментировал слухи о возвращении его брата в бокс. Виталий назвал главное условие для возвращения Владимира в бокс.

Ранее Кличко-старший заявил, что поддержит любое решение брата. Он убежден, что деньги – это не главный аспект возможного возвращения его брата в ринг.

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Вернется Владимир в бокс? Лучше этот вопрос задать ему, он сможет на него четко ответить. Сейчас много спекуляций на эту тему. Сначала называлась сумма в 40 миллионов долларов, затем в 80, сейчас, слышим о 120 миллионах. Деньги – это очень важно, но должна быть мотивация, чтобы Владимир пришел в ринг и сказал: "Я хочу еще раз попробовать свои силы и снова показать, что я чемпион и тот бой, что я проиграл Джошуа, был ошибкой. Но я хочу показать, что я сильнее, чем Джошуа". Мой брат сейчас тренируется каждый день и находится в хорошей форме,

– сказал Виталий Кличко в эфире программы "Большой бокс".

Спорт 24 писал, что в марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение в ринг. Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен. Стриминговая компания DAZN сделала лучшее предложение украинцу.

Теперь на кону 80 миллионов долларов. Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка в профессии, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

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