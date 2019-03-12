Владимир Кличко вернулся к тренировкам после предложения на 40 миллионов долларов

Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) возобновил тренировки на фоне слухов о своем возвращении в профессиональный бокс.

По информации SportArena, 42-летний экс-спортсмен находится в Киеве, где проводит свои занятия для того, чтобы набрать форму.

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Ранее стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Боксер может заработать эти деньги, если проведет три поединка в качестве профессионала, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Первый поединок планируется провести в Германии против соперника из топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий – это реванши против британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, с которыми Кличко должен будет драться в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Также Спорт 24 сообщал, что Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии издания Sporting News.

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