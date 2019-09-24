Владимир Кличко: Вернусь ли я на ринг – не знаю, никто не знает
Владимир Кличко, делясь мыслями о реванше Энди Руиса и Энтони Джошуа, вновь прокомментировал слухи о своем возвращении. Теперь Владимир не планирует возобновлять карьеру профессионального боксера.
Кличко заявил, что он, как и Джошуа, проигрывал боксерам, которым он не должен был проиграть. "Думаю, Энтони был сам удивлен тем, что произошло в первом бою с Руисом".
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Владимир убеждает, что теперь Энтони Джошуа должен проявить характер и выиграть реванш, который состоится 7-го декабря. Кличко надеется, что британец победит.
Относительно своего возвращения вна ринг Кличко сказал, что тренируется, но не планирует боксировать.
Вернусь ли я на ринг? Не знаю, никто не знает. Каждое утро я тренируюсь и вру себе, что собираюсь вернуться. Меня греет эта ложь, я наслаждаюсь собой и мотивирую себя на здоровый образ жизни. Я не хочу сотрясать воздух и спекулировать на этой теме,
– сказал Кличко изданию BBC.
Как известно, последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа в зрелищном поединке.
Владимир Кличко – Энтони Джошуа видео боя