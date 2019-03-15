Владимир Кличко восстанавливает форму со своим бывшим тренером: фото

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО), похоже, действительно может возобновить карьеру.

Спорт 24 писал, что 42-летний экс-спортсмен находится в Киеве, где проводит свои занятия для того, чтобы набрать форму.

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В сети появилось фото, на котором один из легендарных братьев находится с одним из своих бывших коучей Сергеем Городничевым на Олимпийской базе в Конча-Заспе, где боксер, который ранее завершил карьеру провел тренировки.

Ранее стримингова платформа DAZN предложила Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка в качестве профессионала, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Также Спорт 24 сообщал, что Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии издания Sporting News.

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