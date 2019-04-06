Владимир Кличко впервые прокомментировал свое возвращение на ринг

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Владимир Кличко
Владимир Кличко / Фото из открытых источников

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал слухи о своем возвращении на профессиональный ринг.

Хотя легенда украинского бокса их не подтвердил, он также не спешит и опровергать частые упоминания камбека в прессе.

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Пока мое положение остается прежним. Всегда будут слухи, которые, конечно, мне льстят. Если фанаты действительно хотят увидеть меня на ринге, это здорово. Никогда не говори никогда,
– цитирует Владимира портал t-online.de со ссылкой на SID.

Спорт 24 писал, что в марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка в качестве профессионала, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен. Стриминговая компания DAZN сделала наилучшее предложение украинцу. Теперь на кону 80 миллионов долларов.

Владимир Кличко пока не дал ответа на предложение DAZN.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Владимир Кличко
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