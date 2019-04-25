Владимир Кличко вслед за братом может попробовать себя в политике

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко не стал отрицать того, что может попробовать себя в политике.

Его брат и мэр Киева Виталий заявил, что поддержит любое решение. Об этом легендарные братья рассказали программе "Немцова. Интервью".

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Я думал, вы у меня спросите, планирую ли я вернуться в спорт. Это более интересная тема. Я отвечаю на этот вопрос: никогда не говори "никогда",

– сказал Владимир.

Я поддержу брата в любом его решении, каким бы оно ни было. Это его судьба. Это его решение,

– отметил Виталий.

Ранее Виталий Кличко отреагировал на победу Владимира Зеленского на выборах Президента Украины.

Спорт 24 писал, что в марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка в качестве профессионала, которые могут состояться в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен. Стриминговая компания DAZN сделала лучшее предложение украинцу. Теперь на кону 80 миллионов долларов.

Владимир Кличко пока не дал ответа на предложение DAZN.

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