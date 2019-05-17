Владимир Кличко выступил с лекцией для учителей физкультуры

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко на Олимпийской базе в Конча-Заспе выступил с лекцией "Управление вызовами" перед учителями физической культуры.

Украинец, который уже несколько лет преподает свой курс в Университете Санкт-Галлена, поделился своими опытом и знаниями.

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В 14 лет я поступил в Броварский интернат. Прошел через тренировочные программы. Там был большой поток, кто ломался. Я выжил, потому что был сачком. Меньше нагружался. Потом написал кандидатскую диссертацию на тему подготовки юных спортсменов.

Мероприятие в рамках инициативы Фонда Кличко состоялся на Олимпийской базе в Конча-Заспе. В ходе выступления Владимир рассказал преподавателям, как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе, а также поделился личными историями.

"Когда я шел с Уэмбли, мне аплодировали 90 тысяч зрителей. Я не чувствовал себя побежденным. Я не достиг цели. Но когда закрываются одни двери, открываются другие", – сказал Кличко.

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Спорт24 писал, что в марте 2019 года стримингова платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен (80 миллионов долларов). Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал, которые могут произойти в 2019 году. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя есть победа в предыдущей встрече. Два из трех соперников – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

Сам Владимир Кличко тоже не против вернуться на ринг, о чем он неоднозначно заявил.

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