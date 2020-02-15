Владимир Кличко запустил собственный бренд чая – видео
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко запустил бренд органического чая "WYLLIT".
Владимир Кличко представил два новых вида чайных напитков под маркой F.A.C.E. (означает фокус, ловкость, координацию и выносливость).
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По словам Кличко, именно эти четыре фактора помогли ему достичь успеха в жизни. Теперь они будут доступны для обычных потребителей через продукты питания.
Первый напиток линейки изготовлен из зеленого чая и должен стимулировать способность к концентрации, поэтому относится к категории фокус. Второй напиток сделан из белого чая, который способствует росту костей и поэтому относится к категории выносливости. Два вида чайных напитков можно будет приобрести в 550 филиалах магазина Rewe Nord.
WYLLIT от Кличко – теперь вы можете коснуться силы воли. Она, наконец, становится ощутимой,
– говорит Кличко-младший в презентации.
Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа в зрелищном поединке.
Владимир Кличко – Энтони Джошуа: видео боя
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