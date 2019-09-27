Владимир Кличко жестко ответил президенту Федерации бокса Украины

Легенда мирового бокса, экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Владимир Кличко прокомментировал инициативу президента Федерации бокса Украины (ФБУ) Владимира Продивуса ликвидировать "профессиональный бокс" как отдельный вид спорта и удалить его из Реестра признанных видов спорта в Украине. Спорт24 приводит высказывания Кличко полностью.

Спорт в целом и бокс в частности сыграли одну из ключевых ролей в моей жизни. Сила воли и духа, дисциплина и ответственность – все эти необходимые для каждого человека черты мне предоставил именно спорт. Вспоминая свой путь, от первой тренировки до чемпионских боев, могу с уверенностью сказать: бокс – это тяжелый труд. В первую очередь над собой.

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Но если в любительском спорте вместе с тобой целая команда, которая заботится обо всем, а тренер – как старший брат, или отец, то в профессиональном – ты за все отвечаешь сам. За выбор наставника, за место и время проведения тренировочного сбора, за подбор экипировки или спарринг-партнеров. Ты – становишься настоящим кузнецом своего спортивного счастья. И если любительский бокс научил меня дисциплине, то профессиональный – ответственности. Причем – в самом широком смысле этого слова: ответственности за свои поступки и решения, ответственности перед командой и людьми, с которыми ты работаешь. А еще он дал понять, когда ты уверен в правильности выбранного пути, должен идти к своей цели, преодолевая все препятствия и вызовы.

У профессионального бокса в Украине были разные времена, но никогда за его почти 30-летнюю историю ни у кого не было сомнений в правильности выбранного пути. Свидетельство тому – уровень турниров, плеяда чемпионов и тысячи детей в секциях, которые вдохновили успехи украинских боксеров-профессионалов на мировых рингах. А еще – большой авторитет в мире и уважение к нашему государству, пример чему проведение в Киеве Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC). Благодаря усилиям сотен энтузиастов, украинский профессиональный бокс достиг мирового признания.

Какую альтернативу ФБУ и конкретно Продивус предоставляют спорту ?! С учетом того что АИБА (Международная ассоциация любительского бокса) исключена из программы Олимпийских Игр.

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Я за развитие, синергию, но не запрет спорта, который дает возможность спортсменам прославлять Украину, популяризировать наш гимн и флаг, Вы, господин Продивус, можете такое сделать? Вы хотите лишить нас, украинцев, такой возможности?! Хотите забрать перспективу в жизни и самореализации у девушек и парней?! Чтобы такое не случилось – порвите ваше заявление и спустите его в воду вместе с вашими мыслями об этом!