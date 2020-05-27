Владимиру Кличко вернули все пояса, которые он потерял в бою с Фьюри

Бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он потерял в проигранном бою Тайсону Фьюри в ноябре 2015 года.

Пояса с поединка Фьюри – Кличко сначала достались британцу, но позже все три боксерские федерации заказали ему новые. Об этом сообщает Mixsport.

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Уже с 1 июня чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO и IBF появятся в музее братьев Кличко, которому в этот день исполнится 6 лет со дня открытия.

Что известно о бое Фьюри – Кличко

В 2015 году Фьюри победил Владимира Кличко решением судей и отобрал все чемпионские титулы украинца. Реванш между боксерами так и не состоялся.

Кличко в последнем поединке на профессиональном ринге проиграл Джошуа.

А вот Фьюри после скандала с допингом вернулся в бокс и стал чемпионом мира по версии WBC.

Фьюри – Кличко видеообзор боя