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Владимиру Кличко вернули все пояса, которые он потерял в бою с Фьюри

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Пояса Владимира Кличко
Пояса Владимира Кличко / Photo by Dennis Grombkowski/Bongarts/Getty Images

Бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он потерял в проигранном бою Тайсону Фьюри в ноябре 2015 года.

Пояса с поединка Фьюри – Кличко сначала достались британцу, но позже все три боксерские федерации заказали ему новые. Об этом сообщает Mixsport.

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Уже с 1 июня чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO и IBF появятся в музее братьев Кличко, которому в этот день исполнится 6 лет со дня открытия.

Что известно о бое Фьюри – Кличко

  • В 2015 году Фьюри победил Владимира Кличко решением судей и отобрал все чемпионские титулы украинца. Реванш между боксерами так и не состоялся.
  • Кличко в последнем поединке на профессиональном ринге проиграл Джошуа.
  • А вот Фьюри после скандала с допингом вернулся в бокс и стал чемпионом мира по версии WBC.

Фьюри – Кличко видеообзор боя

 

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Тайсон Фьюри Владимир Кличко Новости Спорта Спорт Бокс
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