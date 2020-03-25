Владимиру Кличко – 44: лучшие нокауты боксера

25 марта 2020 года исполняется 44 года украинскому боксеру Владимиру Кличко.

О его профессиональной карьере можно писать немало. Здесь и олимпийское золото Атланты-1996, и пять различных чемпионских титулов (WBO, IBF, IBO, The Ring и WBA). Не было только титула WBC, но им в то время владел его старший брат Виталий.

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Но Владимиру Кличко принадлежат несколько мировых рекордов в боксе:

за свою карьеру победил 23 бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе, что является лучшим показателем в истории бокса,

ему принадлежит рекорд общей продолжительности владения титулом чемпиона мира в тяжелом весе (4 382 дня – всего 12 лет),

рекорд по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона и самой длинной серии защит объединенного титула.

И лучше всего о боксере говорят его выступления в ринге. И здесь Владимиру тоже есть чем похвастаться – 69 боев, в которых одержал 64 победы (54 из них – досрочно). Он 23 раза побеждал, отправляя соперника в нокаут. Поэтому предлагаем вспомнить лучшие нокауты в истории Доктора Стальной Молот.

Видео лучших нокаутов Владимира Кличко