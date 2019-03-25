Владимиру Кличко – 43: история успеха легенды мирового бокса

Владимир Кличко 25 марта празднует свое 43-летие. Легендарный боксер уже завершил карьеру профессионального спортсмена, однако, слухи о его возвращении в большой спорт никак не стихнут. Спорт 24 собрал самый интересный материал о биографии "Доктора Стальной молот".

Биография Владимира Кличко

Кличко-младший родился 25 марта 1976 года в казахстанском городе Семипалатинск, где на тот момент проходил очередной этап службы его отец Владимир Кличко-старший. Отец был военнослужащим, дослужился до звания генерал-майора Военно-воздушных сил. Мама Надежда работала учительницей начальных классов.

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Владимир Кличко с родителями

Через несколько лет семья перебралась в Украину, где глава семейства стал работать военным атташе посольства Украины. В Киеве у Владимира проснулся интерес к боксу, и уже в 14 лет он попал в Броварское училище олимпийского резерва.



Владимир Кличко с братом Виталием в детстве

Первые шаги в спорте

Владимир начал заниматься боксом в 13 лет. За короткое время достиг значительных успехов: уже в 17 лет завоевал звание чемпиона Европы среди юниоров, пять раз становился чемпионом Украины, в 1995 году в Италии получил золотую медаль на I Всемирных играх военнослужащих, а в 1996 году стал серебряным призером чемпионата Европы. Владимир Кличко завоевал золотую медаль в супертяжелом весе на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Эта победа на родине была отмечена орденом "За мужество".



Олимпийский чемпион Владимир Кличко // Getty Images

В биографии Владимира Кличко было завоевано множество высоких спортивных титулов. Среди них звание интерконтинентального чемпиона по версии WBC (1998, 2000 годы), по версии WBА (1999 – 2000, 2003 года), по версии WBО (2000 – 2003 годы). Владимир является чемпионом Европы (1999 год), чемпионом мира по версии IBF/IBO (2006 год).

Профессиональная карьера

Профессиональный дебют Владимира состоялся 16 ноября 1996 года, в один день с профдебютом его старшего брата Виталия. В немецком городе Гамбург Владимир нокаутировал Фабиана Месу в первом раунде встречи. С этого дня и по 2004 год Владимир и Виталий были бойцами немецкой промоутерской компании Universum Box-Promotions под управлением Клауса-Питера Коля.

Смотрите видео первого профессионального боя в карьере Владимира Кличко

Шестнадцать следующих поединков Владимир закончил нокаутом в свою пользу. Исключением был только Карлос Монро. В первом поединке американца дисквалифицировали за удар головой. Через год Кличко-младший победил Монро техническим нокаутом.

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В октябре 2000 года Владимир стал чемпионом мира по версии WBO, победив американца Криса Берда. Примечательно, что Берд незадолго до этого избил Виталия Кличко. Так что Володя смог отомстить за старшего брата.



Владимир Кличко одолел Криса Бирда // Фото: boxingnewsonlin

Позже он защитил свой титул в бою с американцем Рэем Мерсером. А вот еще один спортсмен из США Леймон Брюстер смог одолеть Кличко-младшего, хотя это удалось ему с большим трудом. Даже нанеся сильные удары украинцу, он не смог свалить Владимира с ног: Кличко рухнул на ринг и отключился уже после гонга, проявив характер и сильную волю. Кстати, в матче-реванше Брюстер проигрывал столь явно, что после 6 раунда сам отказался продолжать матч.

Датой рождения великого чемпиона Владимира Кличко стоит считать 24 сентября 2005 года. Именно тогда 29-летний украинец сошелся в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO с мощным 25-летним нигерийцем Сэмюэлом Питером. Сэм трижды отправлял Владимира Кличко в нокдаун. В какой-то момент казалось, что это будет продолжением предыдущих ужасов. Но Кличко оправился и во второй половине боя перебоксировал соперника так откровенно, что предпочтение Владимиру судьи отдали единогласно.

В дальнейшей карьере Владимир Кличко встречался с сильнейшими боксерами мира. Противниками Кличко становились Дэвид Хэй, Жан-Марк Мормек, Руслан Чагаев, Александр Поветкин и другие. Всех этих знаменитых спортсменов Владимир побеждал либо нокаутом, либо техническим решением судей.

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В ноябре 2015 года Кличко провел поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Английский боксер полностью отдал инициативу Владимиру, ведя игру "вторым номером", по сути, все время защищаясь. Но, как ни странно, такая тактика принесла плоды: судьи посчитали, что Владимир Кличко не одолел Фьюри, и отдали победу по очкам британскому боксеру. Забавно, но гонорар победителя оказался в три раза меньше, чем гонорар Кличко-младшего.



Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри

Десять лет без поражений, чемпионские пояса всех версий, кроме одной. И поражение от Тайсона Фьюри. После него, собственно, стоило уходить. Но после стольких лет сплошных побед смириться с поражением трудно. Поэтому в 2017 году и возник бой с Энтони Джошуа, которому Владимир уступил.

Лучшие нокауты в карьере Владимира Кличко: смотрите видео

Последний бой Владимира Кличко стал одним из лучших в его карьере. Карьере, в которую вместилось 69 боев, и лишь пять были проигрышными. На матч-реванш Владимир не решился.

3 августа 2017 года Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры.

Личная жизнь

Официально Владимир Кличко был женат дважды. Первой женой боксера стала украинская фотомодель Александра Авизова. После развода у него были романтические отношения с моделью Еленой Гербер и немецкой певицей и актрисой Ивонной Каттерфельд.

Также у Владимира были отношения с актрисой Хайден Паннетьери. Впервые отношения пара завязала еще в 2009-м, однако через полтора года Хайден в одном из своих интервью сообщила, что больше ее с боксером-чемпионом не объединяет ничего. Однако весной 2013-го Кличко и Паннетьери снова были вместе.

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Свадьбу они планировали на 14 декабря 2013-го, но планы подкорректировала Революция Достоинства. Во время противостояний в центре украинской столицы, куда Владимир приезжал с Хайден, влюбленные сообщили, что поженятся после того, как Майдан победит. Вскоре же, 9 декабря 2014 года, у супругов родилась дочь, которую назвали Кайя Евдокия.



Владимир Кличко с Хайден Паннетьери и дочкой

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили отменить свою помолвку еще в августе 2018 года. Пока ничего об их отношениях неизвестно.

Чем занимается Владимир Кличко после завершения карьеры?

После завершения профессиональной карьеры боксера Владимир Кличко начал преподавать в швейцарском университете Санкт-Галлена. Владимир разработал и ведет курс под названием CAS Change & Innovation Management.



Владимир Кличко преподает в университете

В 2018 году украинский боксер представил свою книгу под названием "Управление вызовами", в которой рассказывается о том, как достичь поставленных целей.

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Владимир Кличко все свободное время посвящает четырехлетней дочери, совсем недавно они ездили отдыхать на Барбадос.



Владимир Кличко с дочерью

В свои 43 года Владимир Кличко находится в хорошей физической форме, секрет украинского чемпиона прост: тренировки и активный досуг. Наш боксер играет в гольф, катается на доске для серфинга, покоряет пустыни на квадроциклах.



Владимир Кличко на отдыхе

Владимир и его старший брат Виталий 15 лет назад организовали всеукраинский благотворительный фонд "Klitschko Foundation", который занимается популяризацией спорта и здорового образа жизни в Украине.

Возвращение Владимира Кличко в бокс?

В марте 2018 года стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка в качестве профессионала, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

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Первый поединок планируется провести в Германии против соперника из топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий – это реванши против британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, с которым Кличко должен будет драться в Лондоне на стадионе Уэмбли.

На фоне слухов в сети начали появляться фотографии с тренировок украинского боксера. На одном из фото Владимир находится с одним из своих бывших тренеров Сергеем Городничевым на Олимпийской базе в Конча-Заспе.

Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен. Стриминговая компания DAZN сделала наилучшее предложение украинцу. Теперь на кону 80 миллионов долларов.

Владимир Кличко пока не дал ответа на предложение DAZN.

Владимир Кличко возвращается на ринг: смотрите видео

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